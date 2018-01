SoftBank espera que EUA diminuam resistência à compra da T-Mobile

Ele reiterou em uma entrevista a jornalistas que seria positivo para os consumidores norte-americanos se a Sprint, a terceira maior operadora dos Estados Unidos que a SoftBank adquiriu no ano passado, se tornar maior e mais competitiva com as duas maiores operadoras.

"Podemos nos tornar mais eficientes se ganharmos escala", disse nesta terça-feira durante a entrevista conduzida com o ex-secretário de Estado norte-americano Colin Powell que está participando dos eventos patrocinados pela SoftBank em Tóquio. "Se nos tornarmos um competidor mais forte em escala é algo bom para os consumidores e cidadãos norte-americanos."

(Por Teppei Kasai e Yoshiyasu Shida)