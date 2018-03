Software ajuda combater plágio em trabalho acadêmico

Alguns desses softwares estão disponíveis gratuitamente na internet. Os mais elaborados, em geral pagos, analisam cada parágrafo do documento enviado pelo aluno e o compara com o conteúdo de bilhões de sites da internet e de algumas bibliotecas eletrônicas, elaborando um relatório com o índice de coincidências encontradas.

Esse é o caso do Safe Assign, um dos mais usados no País. O programa também compara o trabalho com todos os outros já submetidos à sua base de dados. ?Isso permite ao professor descobrir, por exemplo, se o aluno está reaproveitando uma pesquisa já apresentada em anos anteriores?, explica Emerson Fabiani, coordenador da Escola de Direito da FGV. ?O software não apenas identifica o trecho copiado como aponta o endereço eletrônico do conteúdo original?, conta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.