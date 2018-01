Software ajuda consumidor a controlar gastos O empresário Khalil Hamud, de 37 anos, resolveu comprar um software para controlar seu orçamento doméstico. ´Costumava usar uma planilha eletrônica´, afirma Khalil, que vive em Paranaguá (PR). ´Mas é preciso criar tantas fórmulas que fica muito complicado.´ Ele começou usar o programa há dois meses. ´Ainda estou fazendo os lançamentos retroativos, do ano passado´, diz o empresário. ´Com o software, dá para comparar os períodos, para saber quanto estou economizando e quanto tenho que economizar.´ Ele tem parte das informações antigas na planilha e parte num controle em papel. O empresário sempre controlou os gastos. ´Não se pode gastar mais do que ganha´, explica. ´Se tiver tudo registrado, você determina o máximo de gasto mensal e não passa desse nível. Se não, não tem como economizar.´ Com o software, ele espera fazer o controle de uma forma mais sofisticada. ´Dá para comparar cada conta e subconta, de mês para mês, no semestre, nos últimos dois anos´, exemplifica Khalil. ´É possível saber se aumentaram os gastos com o supermercado, se aumentou a conta de luz. O controle do orçamento doméstico é igual ao da empresa, com proporções diferentes.´ Anísio Castelo Branco, presidente do Instituto Brasileiro de Finanças, Perícias e Cálculos (Ibrafin), é responsável pelo sistema Orçamento Doméstico, distribuído pela Cia. do Software. ´Quem controla o orçamento começa a gastar menos´, comenta Castelo Branco. ´A pessoa vê que gasta com bobagem, que paga muito juros para o banco e para o cartão de crédito.´ O especialista explica que é importante, antes de tudo, começar a fazer algum controle, mesmo que seja no papel ou numa planilha eletrônica. ´Normalmente, quem compra o software já fazia algum controle antes´, aponta. ´O primeiro passo é ter coragem de pôr os números no papel ou no computador. Gerenciamento Muita gente já sabe que vai descobrir que gasta mais do que ganha, e evita fazer isso.´ O presidente do Ibrafin destaca que o orçamento doméstico é essencial para quem está endividado. ´É preciso fazer um planejamento para sair das dívidas´, diz. ´Com o controle dos gastos, a pessoa sabe exatamente como está comprometido o dinheiro, para definir melhor as prioridades.´ Segundo ele, muitas vezes as pessoas pagam uma dívida porque são pressionadas por um serviço de cobrança, e deixam de quitar uma conta mais importante, como a de energia elétrica. ´Um software de orçamento permite até chegar ao banco com uma proposta de quanto realmente é possível pagar´, explica o especialista. Em dois anos de existência, foram vendidas cerca de 5 mil cópias do software. Existem concorrentes que podem ser baixados pela internet. Em casa, Castelo Branco paga uma mesada de R$ 50 para seu filho de 10 anos fazer o orçamento no computador. ´Vendo as contas, ele já até maneirou nos gastos com lanchonete´, afirma o presidente do Ibrafin.