Software ajuda na edição, finalização e gravação Acabou de captar uma fita no PC e quer gravar em DVD? Ou digitalizou no gravador de mesa e deseja criar um menu caprichado? Para essas tarefas, um software bacana é o Nero 8 Ultra. Ele permite editar, finalizar e gravar no DVD e dá um ar mais profissional ao trabalho. Não é de graça, mas é bem completo. Custa R$ 154 e pode ser adquirido em www.nero.com. O Nero é especialmente útil para quem digitaliza fitas pelo PC. Poucas placas, como as da Pinnacle, já trazem um software do tipo incluso. Em geral há só um aplicativo para captura. Já quem prefere usar o gravador de mesa pode ter mais opções para deixar o DVD personalizado. Por meio da ferramenta "criar filme", por exemplo, é possível excluir cenas, colocar transições, como cortinas e sobreposições, mudar a ordem das imagens, pôr som de fundo, gravar uma locução, etc. As alterações são feitas numa linha do tempo. Basta arrastar e soltar o "pedacinho" de vídeo desejado para, por exemplo, determinar que uma cena do meio vá para o final. O software permite importar desde arquivos MPEG, capturados no PC, até VOB, via gravador de mesa. Depois da edição é hora de criar o menu. O Nero permite separar cenas em capítulos, o que facilita a navegação pelo DVD. Há modelos predefinidos para o layout do menu. Você só precisa mudar o texto, colocando o título do DVD e os nomes dos capítulos. Ainda dá para colocar uma foto no papel de parede do menu e um vídeo introdutório para o disco. Depois de personalizar seu DVD o software faz a gravação. Tudo é feito de forma intuitiva – basta clicar em "avançar" até a etapa final. Ou seja, você vai da edição à gravação sem se perder no caminho. Ainda assistentes para criar a capa do DVD e fazer cópias do disco para os amigos. R.M.