Software brasileiro de segurança ganha prêmio da Microsoft A ferramenta Check-up Tool, que analisa vulnerabilidades em redes corporativas, foi premiada durante o Microsoft Worldwide Conference, como a melhor solução de segurança do mundo na categoria Security Management (gerenciamento de segurança). A edição 2006 do evento, foi realizada em Boston, nos Estados Unidos e a Módulo foi premiada no dia 12 de julho. O aplicativo, desenvolvido pela brasileira Módulo Security, promove análise de riscos, confere se as redes estão adequadas às boas práticas de segurança e ainda permite implementar ações de gestão do conhecimento. Na edição deste ano, o Check-up Tool foi vencedor mundial da categoria "Excelência em Segurança da Informação". Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, o Check-up Tool foi vencedor na América Latina das categorias "Inovação no Desenvolvimento de Software" e "Inovação Tecnológica em Segurança da Informação." A cada ano, a Microsoft premia empresas no desenvolvimento de soluções. As soluções são avaliadas de acordo com o grau de inovação no desenvolvimento e com critérios como funcionalidades da ferramenta, benefícios para os clientes, praticidade no uso e adequação da tecnologia às leis, regulamentações e normas internacionais. Para isso, são analisados cases realizados com tais soluções e escolhidos os melhores projetos de cada continente. Na premiação de 2006, além da Módulo Security, outras onze empresas brasileiras foram finalistas. No total, 246 empresas de todo o mundo chegaram à final do prêmio que teve mais de 2400 casos inscritos.