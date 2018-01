Software da Argentina é o que mais cresce na América Latina A indústria argentina de software e serviços informáticos crescerá 230% entre 2001, ano pré-crise, até 2009, passando de US$ 1,36 bi à US$ 3,7 bi, segundo projeções do relatório de Digital Plannet 2006. A Argentina é o terceiro país da região em software e serviços informáticos, atrás do Brasil e do México, nessa ordem. Conforme as projeções até de 2006 até 2009, com base nos números de 2005, a Argentina crescerá 62%, o México, 56%, o Chile, 43% e o Brasil, apenas 27%. Os números foram apresentados na semana passada durante a 15º edição do Congresso Mundial de Tecnologias da Informação, realizado em Austin, Texas. De acordo com o trabalho, será o maior crescimento dessa indústria em um país, especialmente na América Latina. A América Latina em seu conjunto crescerá 38%, seguida pela União Européia, com 44% e os Estados Unidos, 23%. Dos US$ 22,8 bi que o setor movimentou na região no ano passado, a Argentina participou com 10%. Mas o relatório informa que essa participação vai aumentar para 12% até 2009 sobre a expansão da indústria regional que chegará a US$ 31,4 bi. A indústria no Brasil gerou um volume de negócios de US$ 15,4 bi em 2005, alcançando 66% de participação na região. Para 2009, essa cifra subirá para US$ 19,6 bi, mas a participação regional cairá para 62%. Para o presidente da Câmara de Software e Serviços Informáticos da Argentina (Cessi), Carlos Pallotti, "a Argentina não tem inserção digital e necessita de tecnologia para crescer como país. Existe uma demanda implícita de tecnologia e de investimentos nesse tema". Segundo ele, também "há entusiasmo grande do setor para converter-se em uma indústria dinâmica, o que cria um clima propício, junto com a situação macroeconômica favorável, um moeda competitiva e muita liquidez".