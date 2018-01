Software da HP estava infectado por vírus A empresa de segurança BitDefender anunciou ter detectado o vírus Funlove em um driver para impressoras que estava sendo distribuído a usuários por servidores de transferência de arquivos da HP. É o mesmo arquivo que já havia sido detectado em servidores da empresa HP no ano 2000. Segundo um comunicado, os pesquisadores de vírus da BitDefender fizeram a descoberta por volta das 15h00 do dia 31 de maio e a confirmaram uma hora mais tarde. A HP foi notificada em seguida. "Avisamos a HP sobre no dia 31 de maio. Na manhã seguinte, o kit afetado já tinha sido retirado do site deles", declarou Bogdan Dumitru, CTO da BitDefender. "Este incidente destaca a importância do monitoramento do tráfego de arquivos que saem em um ambiente corporativo, e é uma prova da capacidade de sobrevivência dos arquivos malignos em geral?. O maior problema para a HP é o embaraço de ter um vírus escondido em um de seus programas, já que o Funlove é conhecido por todos os antivírus, o que levou a BitDefender a minimizar eventuais problemas para os usuários corporativos. A empresa, no entanto, aproveitou o episódio para aconselhar fornecedores de software a incluir sempre um antivírus eficiente em seu processo de validação de liberações de aplicativos em geral.