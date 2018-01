Software de imagens do Google agora tem álbum online O software gratuito Picasa, da gigante de buscas Google, sempre se mostrou uma ferramenta útil para organizar e visualizar imagens em PCs, com seus recursos de indexação e busca de fotos, o que facilitava buscar um determinado arquivo em meio a centenas de fotos digitais. Além disso, o software permite criar slide-shows animados e ainda criar CDs de backup dos arquivos. O aplicativo até apresentava uma funcionalidade de compartilhamento, o que permitiria mandar fotos para outros usuários pela Web, mas só agora o programa incorporou recursos como álbuns digitais na internet. A ferramenta Picasa Web Albums, por enquanto na fase beta, só está limitada a alguns usuários selecionados. Com o recurso, é possível criar galerias de imagens na internet e ainda é possível avisar seus amigos e contatos sobre os novos álbuns com um simples comando. O único limite é o espaço de armazenamento para as fotos, limitado a 250 MB. Para usar a ferramenta, no entanto, é preciso ter uma conta no webmail do Google, o Gmail. Com esta nova funcionalidade, a ferramenta faz com que o Google possa concorrer com o popular Flickr, serviço de compartilhamento online de fotos ligado ao portal concorrente Yahoo. Usuários podem baixar uma versão em português do Picasa na internet, ainda sem o recurso.