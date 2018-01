Software descomplica produção Se sobre a mesa de um profissional de animação não pode faltar um tablet, em seu HD é recomendado que estejam instalados os softwares para edição After Effects, da Adobe, e o Muan, criado por uma parceria do Anima Mundi com a IBM e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. Essas são as dicas de Marcos Magalhães. "O After Effects é uma plataforma versátil, que pode ser customizada ao gosto do animador. Já o Muan é um software livre que descomplica ao máximo a técnica do stop-motion". O Muan solucionou um dilema enfrentado desde a primeira edição do festival, em 1993: como ensinar o público a construir uma animação e exibi-la imediatamente? As oficinas visam tanto a formar espectadores como novos profissionais. Antes do Muan foram tentadas sem sucesso a revelação instantânea da película de 16 mm e um equipamento estrangeiro conhecido como VideoLunchBox – uma mistura de câmera, gravador e sistema de edição. Seu desenvolvimento transcorreu entre 2002 e 2007 e foi impulsionado por um projeto paralelo ao Anima Mundi: o Anima Escola, no qual alunos de escolas públicas são convidados a criar animações completas em cerca de 40 minutos. "Tocamos o projeto há seis anos com a Secretaria Municipal de Educação do Rio. Mas existem outras instituições usando o Muan. O programa está disponível para download, roda em Linux e seu uso sempre dá bons resultados", garante Magalhães. Pai de quatro filhos – "um engenheiro agrícola, um estudante de cinema, um menino de seis que me pede todos os dias para criar uma animação nova no computador e uma pequenininha de três anos, ainda longe dessa fase tecnológica", Marcos incentiva o uso da web em casa. Ele mesmo passa até quatro horas diárias conectado. "Pesquiso tendências nos vídeos mais populares do YouTube. É interessante ver o que captura a atenção das pessoas e isso influencia em meu trabalho. Uma atitude ou um comportamento observados em um vídeo podem ser posteriormente incorporados a um personagem, por exemplo."J.R.