Software do Blackberry vai parar em outros celulares A canadense Research In Motion, fabricante dos smartphones BlackBerry, anunciou que irá revender seus sistemas que permitem o recebimento de e-mail em redes móveis para aparelhos que utilizem o sistema operacional Windows Mobile. A primeira versão do pacote deve chegar ao mercado em meados deste ano e tornará possível aos smartphones de outras marcas interagir com os pacotes de aplicações de correio eletrônico móvel, agenda de compromissos e contatos e outros softwares escritos para a plataforma da RIM. O emulador de Blackberry está sendo desenhado para a versão 6.0 do Windows Mobile, o que significa que a nova função está sendo pensada apenas para as próximas gerações de smartphones que chegarem ao mercado. Se empresas ou usuários estiverem interessados em ter acesso ao emulador, precisarão antes fazer a atualização do sistema operacional de seus smartphones. A empresa ainda não divulgou os custos do emulador e qual será o seu modelo de comercialização (por licença de aplicativo ou pacote de serviços).