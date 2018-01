Software e processamento pode converter DVD em HD DVD

Uma imagem mais definida, mais detalhada. Essa é a promessa dos vídeos de alta definição presente nos discos concorrentes HD DVD e Blu-ray, que disputam o posto de sucessor do DVD convencional. Mas uma nova tecnologia pode tornar estes discos desnecessários. É que a Intel está trabalhando em um algoritmo especial que trabalhará com seus chips de núcleos múltiplos e que poderia, em tese, expandir artificialmente a resolução final de um vídeo guardado em DVD em tempo real, para execução posterior em um display de alta definição. Chamada de Super Resolution, a mesma técnica poderia ser utilizada para aprimorar a qualidade de imagem em vídeos captados por usuários com filmadoras ou câmeras digitais e também seria um campo promissor para a empresa promover seus processadores de núcleos múltiplos (atualmente existem chips com vários núcleos ativos de processamento, e um modelo-conceito feito pela empresa possui 80 núcleos ativos. Um processador Core Duo, por exemplo, traz dois núcleos ativos). Entenda o problema Aumentar artificialmente a resolução em vídeo é uma tarefa desafiadora em termos técnicos. Atualmente, alguns DVD players trazem processadores internos que realizam o chamado ´upscaling´, que é a conversão de um sinal original de vídeo para uma resolução maior. Seria o equivalente em vídeo à ampliação de uma foto, com a diferença de que, no vídeo, os elementos gráficos estão em movimento constante, o que obriga os componentes de DVD players a realizar esta tarefa de forma dinâmica. O que a técnica da Intel quer fazer é extrapolar este processo, por meio de uma técnica que avalia em tempo real os pixels de cada segundo de um vídeo e aumentando a quantidade de informação que é enviada para o display (uma TV de plasma ou LCD, por exemplo) mantendo a mesma clareza do vídeo original. Outra característica da Super Resolution é que diferentes áreas são designadas para núcleos diferentes dentro de um chip com vários núcleos. Um ou mais núcleos de processamento poderiam ser orientados a cuidar de zonas mais ativas da imagem (com mais movimento), enquanto áreas ´paradas´, poderiam ficar concentradas num único núcleo. Segundo informações divulgadas pela empresa, um chip com 150 núcleos seria capaz de converter vídeo de DVD para a qualidade equivalente a de um disco HD DVD em tempo real. A Intel, no entanto, não divulgou planos de disponibilizar a tecnologia Super Resolution para o mercado e não há perspectiva de quando chips com tantos núcleos de processamento estarão disponíveis para usuários finais.