Software e regras podem ajudar os mais esquecidos Não consegue lembrar tanta senha? É hora de se organizar. Como o ideal é ter uma seqüência para cada serviço, dá para bolar regras que o ajudam a não esqucer os códigos secretos. Esse esquema não deve ser usado para bancos e outros locais que julgar muito importantes, mas para coisas menos críticas. Primeiro, bole uma seqüência principal, como "35T4D@0". Depois estabeleça uma regra. Você pode, por exemplo, inserir a primeira e a quarta letra do serviço ao qual a senha será usada. No Orkut, por exemplo, poderia ficar "35T4D@0ou". No Facebook, "35Tad@fe". Se mesmo assim não conseguir guardar as senhas, há softwares que ajudam. O Link testou três: o Norton Internet Security 2008, da Symantec (R$ 99), o McAfee Total Protection, (R$ 135), e o KeePass (www.keepass.info), gratuito. Os dois primeiros integram pacotes de antivírus. O último é um aplicativo só para senhas, recomendado por empresas como a HP. Todos guardam senhas de forma criptografada. A chave é uma senha, escolhida pelo usuário. O mais prático é o Norton. Conforme você navega e digita suas senhas na web, ele pergunta se quer ou não salvar a senha daquele serviço. Se sim, na próxima vez que voltar ao site, basta digitar a senha do Norton que o campo para de usuário e senha será preenchido sozinho. O programa, porém, não funcionou com senhas bancárias. Já o McAfee e o Keepass têm soluções semelhantes. Eles são um "cofre", onde o usuário cadastra suas senhas uma a uma. Elas ficam protegidas com outra senha. Quando quer saber alguma senha, basta abrir o cofre e fazer a consulta. R.M.