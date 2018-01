Software espião monitora mensagens e ligações em celulares Um novo aplicativo de vigilância permite a pais vigiar as mensagens de texto e ligações que são feitas em celulares. Chamado de FlexiSpy, o aplicativo foi desenvolvido por uma desenvolvedora tailandesa e está à venda por US$ 49,95. O aplicativo manda registros das mensagens e ligações para os celulares da Vervata, a empresa criadora da ferramenta, e depois fica acessível pela Web para os usuários. A ferramenta não é apenas direcionada ao controle de pais mas também é proposta como uma forma de maridos e mulheres vigiarem um cônjuge suspeito. O software também ganhou certa notoriedade depois que a empresa finlandesa de segurança F-Secure divulgou o aplicativo como um vírus. A empresa afirmou que o FlexiSpy ataca celulares que usam o sistema operacional Symbian, usado pela Nokia. A empresa de segurança alerta que o software poderia ser usado como base para o desenvolvimento de vírus reais que se espalhariam por meio de conexões Bluetooth. E se a vigilância em celulares ainda é polêmica, para pais e responsáveis o monitoramento do que seus filhos fazem na Web é motivo de grande preocupação, principalmente diante do acesso a conteúdo indevido e ameaças reais como comprovam matérias dos repórteres Bruno Garatoni e Rodrigo Martins, na edição desta segunda do caderno Link.