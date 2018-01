Software para iPhone permite colocar tags no mundo real

Agora, é possível colocar tags em objetos da vida real. Basta ter um iPhone e instalar nele a Sekai Camera, software da empresa japonesa Tonchidot que integra o mundo real e as informações sobre ele, contidas no mundo virtual, através de GPS, Wi-fi e conteúdo gerado pelo usuário. A TonchiDot apresentou a Sekai Camera (Câmera do mundo, em japonês) na TechCrunch50, feira de tecnologia que aconteceu em São Francisco no início do mês. De acordo com representantes da empresa, a Sekai Camera permite que os usuários do iPhone coloquem tags, comentários em áudio e avaliações em lojas, produtos e serviços espalhados pela rua, e compartilhem a informação em rede. Dessa maneira, qualquer outro usuário que ligue a Sekai Camera na mesma área terá acesso às informações relacionadas que estiverem disponíveis ali, visíveis através de balões e etiquetas na própria tela do iPhone. Durante a demonstração do produto na feira (veja aqui o vídeo), os representantes da TonchiDot explicaram que a empresa desenvolveu uma tecnologia chamada Air Filter, que permite detectar as tags e agrupá-las pelos tipos de serviço, para facilitar a busca. O usuário também pode incluir fotos dos produtos. Todas as informações ficam armazenadas nos servidores da TonchiDot. Não ficou claro se o conteúdo será todo gerado por usuários ou se a empresa disponibilizará algum outro tipo de banco de dados.