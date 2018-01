Software promete contatos seguros para militantes islâmicos Um site muçulmano muito usado por simpatizantes da Al Qaeda fez uma atualização na sexta-feira que, segundo ele, ajuda militantes islâmicos a se comunicarem com mais segurança na Internet. O Mujahideen Secrets 2 foi anunciado como "o primeiro programa islâmico para comunicação segura pela rede com mais técnico grau de codificação". O programa, disponível gratuitamente no site privado Ekhlaas.org, que frequentemente possui mensagens da Al Qaeda, é uma nova versão do Mujahideen Secrets lançado no início de 2007 pelo Global Islamic Media Front, um grupo na rede ligado à Al Qaeda. "Esta edição especial do software foi desenvolvida e lançada pela ... Ekhlass para ajudar os mujahideen (guerreiros sagrados) e o Estado Islâmico (ligado à Al Qaeda) particularmente no Iraque", afirmou o site. A eficácia do novo programa em linguagem arábica em oferecer segurança a e-mails e outras comunicações não pode ser imediatamente mensurada. Mas alguns especialistas alertaram que a ampla distribuição de sua versão anterior entre os hackers muçulmanos pode se provar significativa. Os simpatizantes da Al Qaeda usam amplamente a Internet para divulgar as declarações do grupo através de centenas de sites islâmicos onde qualquer um pode publicar uma mensagem. Os grupos ligados à Al Qaeda também criam seus próprios sites, que frequentemente são retirados do ar por provedores de Internet. A área de mídia da Al Qaeda, a As-Sahab, se tornou muito sofisticada nos últimos anos. Ela lançou 97 mensagens de áudio de vídeo em 2007 contra apenas 2 em 2002, segundo a InterCenter, um grupo norte-americano que monitora sites islâmicos. (Reportagem de Firouz Sedarat)