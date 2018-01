Software russo simula paquera em salas de chat

Fãs românticos de salas de bate-papo, atenção: sua próxima conversa pode envolver um frio computador tentando obter seus dados pessoais e não conquistar seu coração, informa uma empresa de segurança online. Um site russo chamado CyberLover.ru está anunciando uma ferramenta de chat capaz de, segundo ele, simular diálogos de paquera em salas de chat. O site alardeia que isso permite paquerar até 10 mulheres ao mesmo tempo, e persuadi-las a fornecer seus números de telefone. Uma empresa australiana de software antivírus, a PC Tools, alertou que o software poderia ser empregado de forma abusiva por fraudadores de identidade envolvidos em tentativas de colher dados pessoais de internautas. O site russo negou que o objetivo do software fosse fraude de identidade. O programa, até o momento disponível apenas em russo, será colocado à venda em 15 de fevereiro, logo depois do dia dos namorados do hemisfério norte, segundo o CyerLover.ru. "Nenhuma mulher percebeu até agora que estava se comunicando com um programa", alega o site, acrescentando que o sistema também é capaz de simular sexo virtual online. "Enfim chegou um programa para tentar garotas na internet", diz o site. "Em meio hora, o programa CyberLover vai permitir que você conheça garotas, troque fotos e até obtenha telefones para contato." Os chats se tornaram uma das mais populares porções da internet em termos de contatos sociais, porque neles as pessoas podem conversar anonimamente, por escrito, sobre qualquer assunto. O site CyberLover explica que seu programa pode ser alterado de forma a atrair homens, persuadir pessoas a visitar um site ou encorajá-las a comprar mais minutos para seus celulares, e informa que todos os dados reunidos pelo programa podem ser armazenados. Um porta-voz da PC Tools disse que o programa tinha uma interação "assustadoramente bem organizada", capaz de enganar os usuários e convencê-los a fornecer dados pessoais, e que seria possível adaptá-lo facilmente para uso em outros idiomas.