Softwares deixam MSN do telefone igual ao do PC Do mesmo jeito que você instala o MSN no computador, também pode ter um programa parecido no seu celular. Nenhum dos softwares é oficial da Microsoft, mas eles funcionam tão bem quanto o programa do PC e ainda são compatíveis com o Google Talk e outros serviços de mensagens instantâneas. O melhor programa testado pelo Link foi o Instango. Ele é ótimo para controlar os gastos com o acesso a internet porque mostra quantos bytes seu celular baixa a partir do momento em que você se conecta ao MSN e há quanto tempo você está logado. Além disso, é possível fazer o download das imagens de exibição dos contatos (apesar de consumir mais tráfego de dados) e ainda dá para "pedir atenção" durante uma conversa. O Instango também tem uma opção para fazer chamadas de voz e enviar arquivos e fotos gravados no celular, mas os serviços não funcionaram com o Link. Só um grande problema: não tem versão em português. Para usar o programa, você precisa se cadastrar no site www.instango.com e depois entrar, pelo celular, no endereço get.instango.com. Antes de instalar qualquer um dos programas, certifique-se que o seu celular aceita programas no formato Java. Praticamente todos os modelos mais recentes são compatíveis. O eBuddy é outro software muito bom para bater papo e ainda é em português (veja site abaixo). Mas os programas mais populares no Brasil são o eMSN (que só funciona com MSN) e o Mig33 (só em inglês). F.S.