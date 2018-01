Softwares pagos são em dólar A principal falha da loja de aplicativos da Apple é a falta de um período de testes. Mesmo que você não goste do programa que baixou, terá de pagar por ele. É por isso que a melhor forma de começar é pelos gratuitos. No começo do mês um programa chamado "I’m rich" (Eu sou rico, em inglês) causou polêmica. Ele custava US$ 999 e era apenas uma imagem de um rubi brilhante (foto ao lado). Usuários que gastaram a absurda quantidade de dinheiro por um programa tão inútil se sentiram lesados. Em poucos dias a Apple retirou o programa da App Store para evitar problemas. Na semana passada foi a vez de uma versão clone do jogo Tetris ser retirada por infringir direitos autorais do fabricante do verdadeiro Tetris. Esses problemas levantaram a questão de que a Apple não estaria avaliando os aplicativos antes de publicá-los na loja, o que evitaria a dor de cabeça. F.S.