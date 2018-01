Softwares permitem ler notícias sem usar navegador Antes de surgirem os leitores online de RSS, como o Google Reader e o Netvibes, era preciso instalar um programa no computador para agregar e ler os links de feeds. Se, por um lado, um software RSS só permite acesso aos feeds na própria máquina onde está instalado, por outro traz as notícias sem que seja necessário abrir o navegador de internet. Em geral, sempre que uma notícia nova é postada por algum dos canais de RSS uma janela pequena surge na tela do PC. Se quiser mais detalhes, basta clicar na janela e a notícia é exibida. Caso alguém se incomode com as janelinhas aparecendo a toda hora no canto da tela, é possível desativá-las. O Feedreader (www.feedreader.com) é um dos softwares RSS mais usados. Está na terceira versão e continua praticamente igual, com exceção de pequenas alterações – que deixaram os feeds parecidos com o Google Reader – e a possibilidade de marcar e arquivar notícias favoritas. Outra mudança no Feedreader é o sistema que sugere notícias que possam interessar a você de acordo com os artigos marcados com estrela (favoritos). Mas o mecanismo é fraco e vem desativado de fábrica. É preciso ligá-lo nas opções do software. B.G. e F.S.