Softwares utilitários à disposição na internet fazem o serviço completo Na internet há vários programinhas que você pode baixar no seu PC e que, com apenas um clique, fazem a manutenção completa do computador. Eles são gratuitos e funcionam bem, principalmente para quem não tem paciência de fazer os reparos por conta própria, utilizando ferramentas do Windows e caçando "na unha" os arquivos temporários. Um dos melhores e mais populares é o Glary Utilities (veja acima), com versão em português. O software busca e corrige problemas com arquivos temporários, spywares (programas-espiões) mais comuns, programas que iniciam junto com o Windows e atalhos para arquivos inválidos, além de erros no registro do Windows. O Glary Utilities ainda vem com ferramentas extras para apagar os rastros de sua navegação na web, como o histórico de sites e cookies. E tem um atalho para as principais ferramentas do Windows, como o desfragmentador de disco. Outro bom programa é o Advanced SystemCare, que ainda traz ótimas ferramentas para desfragmentar o disco rígido e corrigir alterações no registro do Windows. Também faz uma busca por drivers desatualizados do seu PC, como o da placa de vídeo. Já o CCleaner é bom para apagar os rastros da internet. Mas, para corrigir o registro, não vale a pena porque, se for necessário desfazer alguma modificação, é bem complicado. Atenção: não é recomendável instalar dois ou mais programas porque eles podem entrar em conflito. Além disso, por melhores que sejam, não substituem uma boa busca na mão, pasta por pasta, de arquivos antigos e desnecessários. Há quem desconfie desses softwares de limpeza: "Tenho medo de que apaguem algo importante", diz o advogado Guilherme Mazzo Martins, de 24 anos. "Faço a desfragmentação e a limpeza de disco rígido pelo Windows. Mas mesmo essa ferramenta não elimina todos os arquivos temporários. Tenho que excluí-los por minha conta. Só assim apaga tudo." F.S.