Sol deve predominar em grande parte do País hoje O dia de hoje terá predomínio de sol em grande parte do País, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A massa de ar seco mantém a condição de céu claro e baixa umidade relativa do ar na Região Centro-Oeste, em parte do Sul, no Sudeste e no Nordeste. As temperaturas estarão elevadas no centro-norte do País.