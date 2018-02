Sol deve predominar na maior parte do País A terça-feira terá predomínio de sol em grande parte do País, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A massa de ar seco seguirá atuando na parte central do Brasil deixando o céu claro e com baixa umidade relativa do ar principalmente em Mato Grosso, leste de Rondônia e norte de Goiás. No nordeste de Santa Catarina e no litoral que vai do Paraná ao sul do Rio de Janeiro haverá chuva isolada.