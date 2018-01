Soldado da Coreia do Sul mata 5 colegas próximo à fronteira com Coreia do Norte

As circunstâncias exatas do incidente no posto de guarda remoto não estavam imediatamente claras e um funcionário não poderia fornecer mais detalhes, apesar de não haver indicação de que a Coreia do Norte estaria envolvida no incidente.

O incidente ocorreu no condado Goseong, uma região montanhosa que faz fronteira com o Norte no extremo leste da península.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap disse que havia uma operação para capturar o recruta que acreditava estar carregando uma arma de fogo e munições.

Todos os homens sul-coreanos aptos devem servir cerca de dois anos sob um sistema de recrutamento que compõe um exército destinado a dissuadir a agressão por parte da Coreia do Norte, que é um dos estados mais militarizados do mundo.

(Reportagem de Ju-min Park e Jack Kim)