Soldado de UPP é morto por criminosos no centro do Rio O soldado Weslley dos Santos da Silva Lucas, de 30 anos, que atuava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos morros da Coroa, Fallet e Fogueteiro, morreu na manhã desta terça-feira, dia 12, após ser baleado durante tiroteio no morro da Coroa, no centro do Rio de Janeiro.