Soldado do Exército faz namorada refém em Pernambuco

Depois de fazer a ex-companheira Laís Tamires de Melo Souza, 24 anos, refém por cerca de nove horas, na casa dos pais dela, no município metropolitano de Abreu e Lima (PE), o soldado do Exército Esdras Costa da Silva, 24 anos, disparou dois tiros atingindo-a de raspão no ombro, na noite de quinta-feira, 22. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ela viveu maritalmente com o soldado por um ano e meio e se separou há cerca de 15 dias por não suportar mais o seu comportamento violento e voltou a morar com a família. Inconformado com a recusa de Laís em reatar o relacionamento, ele invadiu a casa - ela se encontrava sozinha, os pais estavam viajando - e a ameaçou com uma arma. Em choque, Laís disse à polícia que pensou que iria morrer.

O socorro policial chegou depois que ela conseguiu acionar a Polícia Militar, pelo telefone celular, em um momento de descuido do ex-companheiro. Os policiais tentaram negociar, sem sucesso, com o soldado. Com os disparos, invadiram a residência e o prenderam. Ele se entregou. O soldado está preso no 14º Batalhão da Polícia do Exército.