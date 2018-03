Soldado será indiciado por morte de coronel em SP O soldado da Polícia Militar Pascoal dos Santos Lima será indiciado pelo assassinato do coronel da PM José Hermínio Rodrigues, que comandava o policiamento da zona norte de São Paulo. A informação foi dada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) hoje. Lima já está preso. Hermínio foi morto em 16 de janeiro. Ele investigava o grupo conhecido como Matadores do 18, formado por policiais militares que trabalham na zona norte de São Paulo. Acusado de outros seis homicídios, Lima foi alvo de investigação da Corregedoria da PM em 2007 por causa de homicídios na região do Comando de Policiamento de Área Metropolitano-3 (CPA-M3). Ele foi acusado de, na época, dizer aos colegas que era "preciso sentar o aço" em seus desafetos.