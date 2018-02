Soldados das Coreias do Sul e do Norte trocam tiros na fronteira

Os norte-coreanos revidaram em uma troca de tiros que durou por volta de dez minutos, mas a situação acabou não se agravando, afirmou o porta-voz do ministério. "Não houve nenhuma vítima ou dano à propriedade", disse.

O incidente é o mais recente de uma série de confrontos nas últimas semanas entre as Coreias rivais, que permanecem tecnicamente em estado de guerra, e acontece imediatamente após um encontro emergencial realizado entre oficiais militares na última quarta-feira para discutir como aliviar as tensões.

No sábado, soldados norte-coreanos já haviam se aproximado da chamada Linha de Demarcação Militar, que separa os dois países, mas recuaram depois que a Coreia do Sul respondeu com tiros de advertência, acrescentou o porta-voz do ministério.

No começo do mês, os dois lados trocaram tiros depois que um barco da patrulha norte-coreana atravessou a fronteira marítima e acessou uma área que a Coreia do Norte há muito tempo reivindica como sua e onde, no passado, batalhas deixaram milhares de mortos em ambos os lados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também foram registrados tiros entre as partes depois que ativistas do Sul atiraram de um balão vários panfletos com propaganda anti-Pyongyang, no último dia 10.

A expectativa é de que seja realizado um encontro importante entre as duas Coreias em breve. Segundo especialistas, as atitudes recentes do Norte, fortemente militarizado, são sinais de que Pyongyang vai buscar vantagens nos acordos com o Sul, mais rico e desenvolvido.

(Reportagem de Ju-min Park e Jack Kim)