Solidariedade formaliza apoio a Aécio e sugere nome para vice da chapa

Aécio é o único dos principais pré-candidatos que ainda não escolheu quem será seu companheiro de chapa e nos últimos dias vários nomes têm sido especulados, entre eles o próprio Torres, que também preside a Força Sindical, uma das maiores centrais sindicais do país, e o ex-governador de São Paulo José Serra, companheiro de partido de senador.

“É um nome extremamente qualificado... e será avaliado pelo conjunto dos partidos que fazem parte dessa aliança. Essa decisão será tomada no mês de junho antes da nossa convenção marcada para o dia 14”, disse Aécio ao ser questionado sobre a indicação do Solidariedade. “Isso mostra engajamento do Solidariedade e da própria Força (na campanha)”, acrescentou o tucano.

Paulinho da Força, como é conhecido o presidente do SDD, disse que o apoio a Aécio se dá porque ele assumiu compromisso de atender parte da pauta de reivindicação dos trabalhadores como a manutenção da política de reajuste do salário mínimo, propor a correção da tabela de Imposto de Renda anualmente pelo IPCA, o índice oficial de inflação, e a valorização do benefício dos aposentados que ganham acima do salário mínimo.

Além de agregar apoio entre o meio sindical, o apoio do Solidariedade, rende mais tempo no horário eleitoral gratuito no rádio e TV a Aécio. A oficialização do apoio à candidatura do PSDB à Presidência só ocorrerá em 21 de junho, quando o Solidariedade fará sua convenção nacional. “Aécio, escolhemos você não é de agora. Chegaram a dizer que nosso partido anunciou apoio a você antes mesmo do PSDB”, disse Paulinho ao anunciar a aliança com os tucanos.

Segundo ele, porém, o Solidariedade ainda tenta convencer os tucanos a incluir no programa de governo a revisão do fator previdenciário, fórmula usada para calcular o benefício para aposentadorias. “Ele disse que pediu à sua equipe para fazer as contas e ver se é possível incluir”, disse Paulinho aos jornalistas.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro; Edição de Alexandre Caverni)