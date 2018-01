Solução para BlackBerry na Índia sai na próxima semana,diz fonte A Research In Motion, fabricante do BlackBerry, deve fornecer uma solução na próxima semana para ajudar as agências de segurança da Índia a ter acesso a e-mails corporativos, por meio da obtenção de dados criptografados em formato legível, disse uma fonte de governo nesta sexta-feira.