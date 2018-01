Somali islâmico com US$3 mi em recompensa dos EUA se rende, diz fonte do governo somali O líder do grupo islâmico somali al Shabaab, que possui 3 milhões de dólares em recompensa dos Estados Unidos sobre sua cabeça, se rendeu, disse uma autoridade do governo somali e a mídia local neste sábado, apesar de os militantes afirmarem que ele deixou a organização há tempos.