Sonho da Império de Casa Verde vai de Dalí a Disney

A quarta escola a se apresentar no sambódromo paulistano nesta segunda noite de desfiles foi a terceira do carnaval paulista a usar elementos de Alice no País das Maravilhas em seu desfile. A Rosas de Ouro e a Gaviões da Fiel também fizeram referência à história.

Além de representar Alice, a Império levou personagens da Disney e contos de fadas e também do Monteiro Lobato com alas de Emílias e Viscondes.

A comissão de frente da Império de Casa Verde traz o mundo encantado das histórias infantis, com a representação de figuras conhecidas como Branca de Neve, Aladdin e Peter Pan. De dentro de cabines empurradas pela avenida, surgiram, de repente, os vilões da história, que causaram surpresa no público

Com 42 metros de comprimento, o carro abre-alas da Império de Casa Verde traz anjos e outras figuras que remetem aos sonhos.