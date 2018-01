Sony abre recall mundial para notebook da série Vaio TZ

A Sony abriu um recall para os notebooks da série Vaio TZ, processo que afetará, também, o Brasil. Segundo a empresa, algumas unidades destes computadores portáteis podem apresentar falha no isolamento dos cabos internos, gerando superaquecimento na entrada do cabo de energia externa, ao redor do monitor de LCD, ou na área da câmera integrada. Se o equipamento estiver em alta temperatura, pode ocasionar derretimento do plástico do gabinete e até mesmo queimaduras leves. Os modelos afetados são Vaio TZ15, TZ25 e TZ35. De acordo com a Sony, as unidades que não apresentarem os problemas relatados podem continuar sendo utilizadas normalmente, tendo em vista que nem todas as unidades fabricadas foram afetadas. "Entretanto, a Sony Brasil fortemente recomenda aos usuários dos notebooks Vaio TZ Series que entrem em contato com o nosso Canal Exclusivo no telefone 0800 880 77 88 para agendar a realização da inspeção e eventual reparo."