Sony adia novamente lançamento de tocador Blu-ray A Sony deve atrasar mais uma vez o lançamento do seu modelo de tocador de discos Blu-ray, novo formato de disco ótico de alta definição, que estava previsto para o próximo dia 25, quarta-feira. O tocador, o BDP-S1, só deve chegar às prateleiras no início de dezembro. A informação pode ser confirmada no site norte-americano da Sony, que projeta o lançamento para ´no, ou em torno do´ dia 4 de dezembro. Com isso, o único tocador compatível com discos Blu-ray no mercado ainda é o aparelho da Samsung, o BD-P1000, deixando a plataforma de alta definição em desvantagem frente ao concorrente HD DVD (bancado pela Toshiba e outras empresas). A alternativa mais próxima será, salvo novo adiamento, o videogame PlayStaion 3, cujo lançamento está previsto para o dia 17 de novembro, e cujo drive será capaz de ler discos Blu-ray e DVDs convencionais. Alta definição As especificações do BDP-S1 da Sony prevêem que o tocador será capaz de exibir imagens com até 1080 linhas de resolução horizontal (a TV convencional apresenta 320 linhas). O equipamento trará um conector HDMI, o que aprimora a ligação a telas de alta definição (como displays de plasma ou LCD). A previsão inicial é de que o BDP-S1 seria vendido em maio deste ano, prazo que foi adiado depois para julho, sofrendo sucessivos adiamentos até a previsão atual. Quando chegar ao varejo, deve ser vendido por cerca de US$ 1000 no mercado norte-americano. Discos de alta definição Disputando o posto de sucessor do DVD para filmes de alta definição, tanto o HD DVD como o Blu-ray utilizam lasers azuis, em lugar do laser vermelho usado nos leitores de DVD convencionais. Em discos de dupla camada, o HD DVD pode guardar 30 GB de dados, contra 50 GB no padrão Blu-ray. Um DVD convencional guarda 4,7 GB. O feixe laser de cor azul foi escolhido nas duas plataformas por conta de seu comprimento de onda, que permite gravar mais informação por centímetro quadrado, o que, associado a pits menores (nome dado aos pequenos furos que representam os zeros e uns das informações guardadas em CDs e DVD) explica a grande capacidade destes discos.