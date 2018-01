Sony admite falhas em câmeras digitais Cyber-shot A japonesa Sony admitiu nesta sexta-feira, 24, ter encontrado uma falha em algumas de suas câmeras digitais da linha Cyber-shot e já ofereceu aos consumidores a oportunidade de reparar os modelos afetados sem custos para os clientes. As telas de LCD de oito modelos de câmeras podem não mostrar as imagens corretamente, as imagens podem ser distorcidas ou as câmeras podem nem sequer tirar fotos, disse a empresa em um comunicado. Os modelos afetados foram vendidos entre setembro de 2003 e janeiro de 2005 no Japão e no resto do mundo. A empresa só fará o reparo nas câmeras afetadas. A empresa não soube afirmar quantas câmeras podem apresentar problemas. É a segunda vez em um ano que a empresa reconhece a existência de problemas em câmeras digitais. O anúncio, contudo, se junta a outros recalls promovidos pela empresa em sua unidade de baterias para laptops, e os atrasos enfrentados na entrega do videogame PlayStation 3, além do número restrito de unidades fabricadas do console.