Sony anuncia novas câmeras digitais e sensor GPS A Sony anunciou nesta semana o lançamento dos modelos T10, da linha Cyber-shot de câmeras digitais, disponíveis em várias cores e que mantém o corpo compacto, apresentam 7,2 Megapixels de resolução, recurso de estabilização digital de imagens e um display LCD de 2,5 polegadas. Elas custarão cerca de US$ 400 no mercado norte-americano. Juntamente com seu lançamento, a Sony anunciou um curioso acessório: um sensor GPS, que poderá ser usado de forma integrada às câmeras. O chamado GPS-CS1 deve ser usado junto com as câmeras. Dessa forma, será possível associar, mais tarde, a coordenada geográfica aos dados registrados em cada foto (data e hora da câmera como a data e hora do GPS). Por conta desta associação, usuários poderão organizar suas fotos geograficamente, de forma integrada ao serviço Google Maps, mostrando onde o usuário tirou uma determinada foto. O GPS-CS1 chega ao mercado em setembro e deve custar US$ 150.