Sony anuncia player de Blu-Ray que baixa arquivos da internet

A Sony anunciou nesta quarta-feira, 27, o lançamento de dois novos modelos de seu reprodutor de discos Blu-ray, capazes de baixar material extra da internet, como trailers de filmes e jogos, informou a empresa. Esta é a primeira atualização dos reprodutores Blu-ray desde que a Sony ganhou a chamada "guerra dos formatos" contra a Toshiba, que na semana passada anunciou que suspenderia a produção e o desenvolvimento de seus produtos com sistema HD-DVD. A Toshiba tomou esta decisão depois que a Warner Bros Entertainment anunciou que não lançaria filmes nesse formato, para se concentrar nos discos Blu-ray. Um dos novos modelos da Sony é o reprodutor BDP-S350 (foto abaixo), que chegará ao mercado durante o verão do hemisfério norte (inverno no hemisfério sul). Será o primeiro modelo a contar com uma porta Ethernet, o que lhe permitirá se conectar com a internet. Não será possível, no entanto, ter acesso ao conteúdo da rede imediatamente, pois terá que esperar pelo lançamento do software necessário para isso, conhecido como BD-Live, que chegará ao mercado em seguida. Um segundo reprodutor, o BDP-S550, estará disponível durante o outono do hemisfério norte, e já virá com o dispositivo BD-Live incluído.