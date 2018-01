Sony anuncia prejuízo no trimestre, mas prevê crescimento A Sony anunciou um surpreendente prejuízo trimestral, na quarta-feira, causado pela fraqueza do mercado de ações que reduziu o valor dos títulos detidos por sua divisão financeira, mas previu lucro superior ao esperado para este ano. A empresa sofreu prejuízo operacional de 47 bilhões de ienes (45 milhões de dólares) no trimestre janeiro-março, resultado melhor que o prejuízo de 113 bilhões de ienes sofrido no período um ano antes mas inferior à estimativa média de 27,3 bilhões de ienes de lucro oferecida por cinco analistas consultados pela Reuters. A Sony, envolvida em uma disputa tripla com a Microsoft e a Nintendo no setor de videogames, conseguiu reduzir os prejuízos com o console de videogame PlayStation 3 ao reduzir os custos de produção e expandir as vendas. A empresa que tirar suas operações de videogames e televisores do vermelho, este ano. O conglomerado de eletrônica e entretenimento também registrou fortes vendas de suas câmeras digitais Cybershot, computadores Vaio e câmeras de video Handycam, o que ajudou a mais que quintuplicar seu lucro operacional no ano fiscal encerrado em 31 de março. "Considerando que a Sony estava operando sob condições econômicas adversas, incluindo um iene forte, tanto os resultados quanto a projeção parecem demonstrar que a Sony ganhou vigor", disse Kazuhara Miura, analista do Daiwa Institute of Research. A Sony vem cortando funcionários e se desfazendo de ativos não essenciais, nos últimos três anos, como parte dos abrangentes esforços de recuperação comandados pelo presidente-executivo Howard Stringer. A empresa planeja revelar em junho sua nova estratégia de negócios. O prejuízo no quarto trimestre foi causado principalmente devido a uma queda nos valores de ações e títulos conversíveis detidos pela subsidiária financeira do grupo. A Sony afirmou que antecipa lucro operacional de 450 bilhões de ienes no ano fiscal que se encerrará em março de 2009, superando os 428,5 bilhões de ienes da previsão de consenso do mercado, e a despeito das difíceis condições de negócios causadas pelas alta do iene e dos preços das matérias-primas.