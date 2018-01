Sony anuncia recall de câmeras digitais no Brasil

A Sony anunciou nesta quarta-feira, 29, que fará recall no Brasil da câmera digital Cyber-shot modelo DSC-T5. O equipamento foi lançado há dois anos e está entre os mais populares da marca. A troca será gratuita. Quem tiver uma Cyber-shot DSC-T5 deve acessar o site da empresa e escolher a opção em português. É necessário enviar o número de série do aparelho, que fica na parte inferior da câmera. Em caso de dúvidas ou dificuldade, a Sony atenderá consumidores pelo telefone (11) 3677-1080. Segundo a empresa, o adesivo que envolve o revestimento da máquina pode se descolar, deixando lascas. Há registros do incidente na parte inferior da câmera onde ficam os orifícios para a conexão de cabos e do tripé. A falha pode causar arranhões ou cortes superficiais na pele. Por isso, a Sony decidiu trocar os gabinetes das máquinas, mesmo nos casos em que os adesivos não estiverem soltando. A companhia não divulgou quantas unidades foram vendidas no País. O recall de mais de 350 mil câmeras já foi feito nos Estados Unidos, Europa, China e Japão.