Sony anuncia ´recall´ de mais 90 mil baterias A Sony anunciou hoje que pedirá a devolução de 60 mil baterias de seus computadores portáteis Vaio no Japão e outras 30 mil na China, devido ao risco de superaquecimento, o que eleva o número total no mundo todo a oito milhões de unidades retiradas. O gigante japonês da eletrônica se viu obrigado a retirar do mercado todas as suas baterias de íon de lítio e pedir a devolução das já vendidas para troca gratuita. As empresas Dell e Apple já haviam anunciado a troca de cerca de seis milhões de baterias fabricadas pela Sony para seus computadores portáteis. Depois de 10 casos de superaquecimento, um dos quais acabando com o computador em chamas, a Sony reconheceu que algumas de suas baterias de íon de lítio podem em raras ocasiões produzir curto circuitos. Segundo a agência Kyodo, a Sony ainda calcula o número de baterias fabricadas para seus Pcs Vaio no mundo todo. A estimativa é de que podem ser 250 mil unidades, de acordo com uma fonte que não quis se identificar. Um número que parece muito baixo diante dos 3 milhões de unidades vendidas no mundo todo no ano fiscal de 2005. A Sony, segunda maior fabricante do mundo de baterias de íon de lítio após a Sanyo, anunciará o começo da operação de "recall" dia 7 de novembro. A empresa avalia que o custo máximo da operação de devolução de todas as suas baterias pode chegar a cerca de US$ 30 bilhões de ienes (US$ 1,5 bilhão). No entanto, o prejuízo pode aumentar se companhias como a Toshiba reivindicarem indenizações por danos em suas vendas e na imagem corporativa. A Sony pode reduzir suas previsões de lucros para o atual ao fiscal devido aos problemas. Em 26 de outubro, a companhia japonesa deverá anunciar resultados parciais de 2006.