Sony anuncia recall mundial de baterias de notebooks A Sony anunciou nesta quinta um programa mundial para recolhimento de baterias de notebooks equipadas com células de íon de lítio produzidas pela empresa. A iniciativa foi tomada após vários fabricantes de computadores apontarem problemas com as baterias - depois de Dell, Apple e Toshiba, ontem foi a vez da Lenovo anunciar um recall de 526 mil notebooks. As baterias de notebooks precisam ser trocadas pois representam riscos de incêndio. "Este programa tem por objetivo tranqüilizar os fabricantes de computadores e os consumidores", afirmou Takashi Uehara, porta-voz da divisão de baterias da Sony. A empresa irá consultar todos os fabricantes que utilizaram baterias produzidas por ela para participar do programa, consulta essa que já teve resposta da também japonesa Toshiba, que anunciou uma troca preventiva de componentes em mais de 800 mil máquinas vendidas em todo o mundo, no que deve ser seguida pela Fujistu, outra consumidora de baterias fabricadas pela Sony.