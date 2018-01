Sony anuncia sua loja exclusiva Não é só a Apple que anunciou novidades para o mercado brasileiro na semana passada. A Sony também. A empresa japonesa divulgou que no mês de abril irá abrir a sua primeira loja exclusiva no Brasil, no futuro shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A Sony Style terá 800m². Serão comercializados vários aparelhos da marca, como os produtos de áudio e vídeo, celulares e a sua linha de discos e tocadores Blu-Ray. Outra loja que será inaugurada no final de março, no Shopping Iguatemi, é a A2You. Especulou-se que essa seria a Apple Store no País, mas na verdade ela é uma loja administrada pela Fast Shop. Seu forte são os produtos da Apple, mas também serão vendidos eletrônicos de outras marcas. G.M. e MARIANA BORTOLETTI