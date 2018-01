Sony atrasa lançamento de serviço online para PS3 novamente

A unidade de games da Sony afirmou nesta terça-feira, 22, que está adiando o lançamento de sua comunidade virtual 3D "Home" para o console PlayStation 3 para o outono norte-americano deste ano, o segundo atraso deste tipo. A empresa já havia postergado no ano passado o lançamento do serviço "Home", um ambiente virtual para que o usuários de PS3 possam interagir, do início deste ano ante último outono. Assim como no mudo virtual "Second Life", os usuários do Home criam avatares ou personagens online. Eles podem conversar com outros visitantes, jogar e personalizar suas localidades em seu universo virtual. A Sony, encurralada numa batalha de vários fronts com a Microsoft e Nintendo na indústria global de games, afirmou o atraso se deve a uma aprimoramento da qualidade do produto, mesmo motivo citado no atraso anterior. "Precisamos de mais tempo para refinar o serviço para assegurar uma experiência de entretenimento focada no jogo mais do que é agora", afirmou o presidente-executivo da Sony Computer Entertainment, Kazuo Harai, em comunicado. Oferecer um serviço online inovador é importante para o PS3, que tem ficado atrás em vendas contra o Wii da Nintendo e o Xbox 360 da Microsoft. O PlayStation original e o PlayStation 2 venderam mais de 100 milhões de unidades pelo mundo cada um, ajudando a Sony a dominar esse nicho por uma década desde meados dos anos 1990. Mas seu PS3 teve um início devagar devido ao seu alto preço e falta de bons títulos na época de seu lançamento. "Não tenho a impressão de que 'Home' seja algo drasticamente novo. O atraso não será um problema se ajudar no surgimento de alto que marque época, algo totalmente diferente do resto", afirmou o analista sênior da Okasan Securities, Masashi Morita.