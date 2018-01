Sony baixa preço do PlayStation 3 em 20% no Japão A gigante de eletrônicos Sony anunciou nesta sexta-feira que reduzirá em 20% o preço final da nova versão de console PlayStation 3 no mercado japonês. A empresa quer aumentar a atratividade seu aparelho, o mais caro entre os videogames de última geração (os concorrentes são o Xbox 360, da Microsoft, e o Nintendo Wii, ambos mais baratos). A empresa quer, com isso, reverter a perspectiva negativa de vendas de seu aparelho por conta do preço: analistas afirmaram que o PS3 era tão caro que estimularia os consumidores a buscar opções mais baratas. Para tanto, lançará um PS3 com um HD interno de 20 GB, o que baixará o preço final de US$ 550 para US$ 430. Bem mais do que os US$ 256 do modelo mais simples do Xbox 360 e que os US$ 212 do Nintendo Wii no mercado japonês. Além de operar como um videogame de alta definição, o PS3 também funcionará como um tocador de discos Blu-ray, motivo que levará ao atraso de seu lançamento no mercado europeu, pela falta de componentes necessários à montagem do drive que lê os discos.