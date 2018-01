Sony começa venda de discos Blu-ray graváveis A Sony, empresa que patrocina o formato de disco ótico de alta resolução Blu-ray, começa a vendar nas próximas semanas os primeiros discos graváveis no formato. As primeiras mídias serão graváveis, de camada simples, com 25 GB de capacidade. A previsão da gigante japonesa é que já no próximo mês comece a vender discos de dupla camada, com 50 GB de capacidade. Os discos terão preços sugeridos no varejo norte-americano, respectivamente, de US$ 20 e US$ 48.