Sony compra empresa de compartilhamento de vídeos O início das vendas de arquivos de filmes em serviços legais para download e a evolução de portais como o YouTube estão fazendo do vídeo na Web a nova fronteira para investimentos. Dentro deste movimento, a Sony Pictures acaba de adquirir nesta semana o site de compartilhamento de arquivos Grouper, numa transação avaliada em US$ 65 milhões. Similar ao YouTube, mas menos popular, o Grouper é o oitavo serviço entre os portais que hospedam vídeos de usuários na internet, segundo a empresa de pesquisas Hitwise. Com a aquisição, a Sony quer fortalecer suas iniciativas online. Recentemente, a empresa tentou criar um serviço próprio de venda de músicas digitais chamado Connect, que não foi bem sucedido em competir com outros serviços de venda de música na Web. Fora a compra do Grouper, a Sony também tem acordos com outros canais de distribuição de filmes na internet como o site Guba.com, que também tem acordo com outros estúdios como a Warner.