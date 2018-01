Sony corta preço de seu portátil PSP nos Estados Unidos A Sony anunciou na terça-feira que reduziu o preço do console portátil de videogames PSP em US$ 30, para cerca de US$ 170, em meio à competição com a Nintendo pelas vendas nos Estados Unidos. O PlayStation Portable, ou PSP, está em seu terceiro ano de produção. "Estamos satisfeitos em termos conseguido economias de engenharia para o consumidor neste estágio do ciclo de existência do PSP", afirmou o presidente-executivo da Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton. Em 2006, a Sony entregou 25 milhões de unidades do PSP no mundo, informou a empresa em um comunicado.