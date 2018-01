Sony corta preço do PlayStation 3 em US$ 100 nos EUA

A Sony reduziu o preço do console PlayStation 3 em US$ 100 dólares, ou 17%, nos Estados Unidos na segunda-feira, o que deve impulsionar as vendas do videogame que ainda não brilhou no mercado norte-americano. O PS3, que inclui disco rígido de 60 Gigabytes e um drive que lê os discos de alta definição Blu-ray, custará agora US$ 500 nas lojas dos EUA, US$ 20 dólares da versão mais cara do console Xbox 360 da Microsoft. Mesmo assim, o PS3 ainda custará duas vezes mais que o videogame Wii da Nintendo. "Nossa expectativa inicial é que as vendas devem ao menos dobrar", disse o presidente-executivo da Sony Computer Entertainment America, Jack Tretton, em entrevista. A redução de preço era esperada por analistas da indústria, embora o presidente da Sony, Ryoji Chubachi, tenha dito à Reuters na semana passada que a empresa não tinha plano imediato de fazer isso. A iniciativa da Sony acontece dois dias antes do início da maior feira mundial de games, a E3, na Califórnia, onde espera-se que a Microsoft responda com um corte no preço do Xbox 360. A Sony também está introduzindo uma nova versão do PS3 com disco rígido de 80 Gigabytes. O novo modelo vai custar US$ 600.