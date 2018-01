Sony corta preço do PlayStation 3 no Japão

A unidade de videogames da Sony anunciou nesta terça-feira, 9, a redução no preço do console PlayStation 3 no Japão a partir desta semana. Um novo modelo do videogame chega às lojas em novembro. Veja também: Novos games para quem não agüenta esperar pelo Natal Feira de games de Tóquio terá 700 jogos novos A medida foi tomada pela aproximação da temporada de Festas, que aumenta a demanda pela competição na indústria de games, disse o porta-voz da Sony, Sayoka Henmi. A empresa já chegou a dominar o mercado com o PlayStation 2, antecessor do PS3, mas hoje enfrenta forte concorrência dos consoles da Microsoft e Nintendo. O PlayStation 3 com 20 gigabytes de memória interna sofrerá corte de 10%, para 44.980 ienes (US$ 384) em relação aos atuais 49.980 ienes (US$ 427). O novo preço chegará às lojas em 17 de outubro, disse a Sony em comunicado. O preço do modelo de 60 GB será reduzido de 59 mil ienes (US$ 500) para 54.980 ienes (US$ 470). A Sony anunciou também que um novo modelo, com 40 GB, chegará à Europa nesta quarta-feira por 399 euros (US$ 563) e ao Japão no dia 11 de novembro, por 39.980 (US$ 342). De acordo com o porta-voz, não há planos de lançar o console de 40 GB nos Estados Unidos. Mais de 5 milhões de unidades do PlayStation 3 foram vendidas em todo o mundo desde o lançamento no ano passado. A Microsoft já vendeu 11,6 milhões de Xbox 360 nos últimos dois anos, e a Nintendo chegou aos 9,3 milhões de Wii em um ano.