Sony cria divisão de publicidade para videogames

A operação norte-americana de videogames da Sony criou uma unidade de publicidade que vai promover marcas e produtos dentro de jogos como o mundo virtual "Home", anunciou a empresa nesta segunda-feira, 8. Os anúncios em jogos eletrônicos se tornaram uma área de foco para as empresas de videogames à medida que procuram novas fontes de receita para compensar os altos custos de produção de novos títulos. Freqüentemente, os jogos compatíveis com as novas plataformas possuem gráficos em alta definição e mais diálogos do que um filme. A nova unidade da Sony Computer Entertainment America é liderada por Darlene Kindler, que trabalhava anteriormente na Adscape, uma empresa de publicidade em videogames que foi comprada pelo Google em março. A Sony quer colocar anúncios em seu mundo virtual Home, que tem lançamento programado para o início do próximo ano. A companhia japonesa, cujo console PlayStation 3 está sendo superado em vendas pelo rival Wii, da Nintendo, divulgou que "irá promover marcas em vários formatos dentro do mundo virtual".