Sony dá detalhes do PS3 e confirma atraso no lançamento A Sony confirmou as últimas notícias sobre o adiamento no lançamento do PlayStation3: o game só chega mesmo ao varejo mundial em novembro. A única novidade é que o console chegará ao Japão, América do Norte e Europa simultaneamente, e não primeiro nos EUA e Japão, como se especulava anteriormente. Em um evento para desenvolvedores, o presidente da Sony, Ken Kutaragi, afirmou que a empresa estima ter uma produção mensal em torno de 1 milhão de unidades para satisfazer à demanda no lançamento, chegando a 6 milhões de consoles até março do ano que vem. Outros detalhes revelados sobre o PS3 indicam compatibilidade reversa com jogos do PS1 e PS2, conexão HDMI (um tipo de interface que transmite vídeo digital e som multicanal por um único fio), conexão sem fio por Wi-Fi e um HD interno com 60 GB de capacidade. O lançamento nos EUA está programado para coincidir com o feriado de Ação de Graças, que decreta o início da temporada de compras de final de ano naquele país.